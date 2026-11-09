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Семин заявил, что Глушенкову не хватает стабильности

Юрий Семин призвал Максима Глушенкова добавить стабильности и ответственности за собственную карьеру, несмотря на результативный старт сезона в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший главный тренер "Локомотива" считает, что полузащитнику пока не хватает стабильности на протяжении всего чемпионата. Семин предложил ориентироваться на футболистов, которые сумели сделать следующий шаг в карьере благодаря постоянному прогрессу.

"Давайте подождем, как он закончит сезон. Мы говорили раньше, что Глушенков молодой. А сколько времени прошло? Ему уже 27 лет, а фактически ничего большого он еще не сделал. Глушенкову нужно быть ответственным перед самим собой в первую очередь. У нас есть примеры: Сафонов, Батраков. Также можно вспомнить Кварацхелию, который играл в нашей лиге. Это образец того, как нужно двигаться вперед. Глушенков хорош отрезками, а по сезону если смотреть — Кордоба лучший. Нужно держать стабильность", — сказал Семин в разговоре с "СЭ".

В сезоне-2026/27 Глушенков провел 15 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: "СЭ"

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