Семин заявил, что Глушенкову не хватает стабильности

Юрий Семин призвал Максима Глушенкова добавить стабильности и ответственности за собственную карьеру, несмотря на результативный старт сезона в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"

"Давайте подождем, как он закончит сезон. Мы говорили раньше, что Глушенков молодой. А сколько времени прошло? Ему уже 27 лет, а фактически ничего большого он еще не сделал. Глушенкову нужно быть ответственным перед самим собой в первую очередь. У нас есть примеры: Сафонов, Батраков. Также можно вспомнить Кварацхелию, который играл в нашей лиге. Это образец того, как нужно двигаться вперед. Глушенков хорош отрезками, а по сезону если смотреть — Кордоба лучший. Нужно держать стабильность", — сказал Семин в разговоре с "СЭ".