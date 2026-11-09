Семин заявил, что Глушенкову не хватает стабильности

"Давайте подождем, как он закончит сезон. Мы говорили раньше, что Глушенков молодой. А сколько времени прошло? Ему уже 27 лет, а фактически ничего большого он еще не сделал. Глушенкову нужно быть ответственным перед самим собой в первую очередь. У нас есть примеры: Сафонов, Батраков. Также можно вспомнить Кварацхелию, который играл в нашей лиге. Это образец того, как нужно двигаться вперед. Глушенков хорош отрезками, а по сезону если смотреть — Кордоба лучший. Нужно держать стабильность", — сказал Семин в разговоре с "СЭ".
В сезоне-2026/27 Глушенков провел 15 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
Источник: "СЭ"