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Генич - о ситуации с Галактионовым в "Локомотиве": это просто пипец

Константин Генич раскритиковал ситуацию вокруг ухода Михаила Галактионова из "Локомотива" и предположил, почему клуб до сих пор официально не объявил о расторжении контракта с тренером.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Футбольный комментатор считает, что железнодорожники могут пытаться избежать финансовых последствий досрочного прекращения соглашения. По его версии, руководство заинтересовано в том, чтобы инициатором разрыва контракта выступил сам Галактионов, а не клуб.

"Я, кстати, Ротенберга понимаю, потому что он хочет сэкономить и считает, что инициатором расторжения контракта выступает не клуб, а сам Галактионов. И если выступает прямой руководитель и говорит, что решение Совета директоров принято, то пресс-служба, которая подчиняется гендиректору, просто не может это опубликовать. Без санкции гендиректора", — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Комментатор также эмоционально оценил происходящее в московском клубе, отметив, что впервые сталкивается с подобной ситуацией.

"Вот всё, что в "Локомотиве" происходит, это просто пипец. Я первый раз вижу, чтобы вот так объявляли", — добавил Генич.

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных сообщил о решении расстаться с Галактионовым. При этом официальное заявление пресс-службы клуба о расторжении контракта на момент комментария Генича отсутствовало.

Источник: "Коммент-Шоу"

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