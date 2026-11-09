Генич - о ситуации с Галактионовым в "Локомотиве": это просто пипец

"Я, кстати, Ротенберга понимаю, потому что он хочет сэкономить и считает, что инициатором расторжения контракта выступает не клуб, а сам Галактионов. И если выступает прямой руководитель и говорит, что решение Совета директоров принято, то пресс-служба, которая подчиняется гендиректору, просто не может это опубликовать. Без санкции гендиректора", — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Комментатор также эмоционально оценил происходящее в московском клубе, отметив, что впервые сталкивается с подобной ситуацией.
"Вот всё, что в "Локомотиве" происходит, это просто пипец. Я первый раз вижу, чтобы вот так объявляли", — добавил Генич.
Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных сообщил о решении расстаться с Галактионовым. При этом официальное заявление пресс-службы клуба о расторжении контракта на момент комментария Генича отсутствовало.
Источник: "Коммент-Шоу"