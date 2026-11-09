Кисляк не исключил переезд в Турцию: может быть, что-то будет

"Я не знаю, мне никто не звонил. Зима наступит, может быть, что-то будет", — заявил Кисляк в интервью "РБ Спорт".
21-летний хавбек спокойно воспринимает трансферные слухи и отметил, что подобные разговоры возникают практически каждое окно. Также футболист подтвердил, что пока не знает деталей возможного продления контракта с армейцами.
В сезоне-2026/27 Кисляк провёл 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2029 года, а Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €25 млн.
Источник: "РБ Спорт"