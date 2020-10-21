В первом туре москвичи будут принимать "Ред Булл Зальцбург". Пресс-служба "железнодорожников" назвала стартовый состав на эту встречу.
"Локомотив": Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Антон Миранчук — Эдер, Смолов.
"Зальцбург": Станкович — Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер — Мвепу, Юнузович, Камара — Собослои, Койта, Дака.
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Ред Булл Зальцбург"
"Локомотив" сегодня, 21 октября, проведёт стартовый матч в Лиге чемпионов.
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