Зе Луиш: почему не отдал пас на Жемалетдинова? Просто его не увидел

Нападающий " Локомотива " Зе Луиш объяснил, почему не отдал передачу на свободного Рифата Жемалетдинова в одном из эпизодов матча Лиги чемпионов против "Баварии" (1:2).

Фото: РПЛ

Форвард "Локо" Зе Луиш дал комментарий по одному из лучших моментов красно-зеленых в игре второго тура Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". На 77 минуте в острой контратаке сопровождаемый двумя соперниками нападающий ворвался в штрафную из полуфланга и пробил мимо дальнего угла, хотя в районе 11-метровой отметки находился совершенно никем не прикрытый Рифат Жемалетдинов.



- Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле, - рассказал Зе Луиш в эфире "Матч ТВ".



Эпизод с кабо-вердийским форвардом и Жемалетдиновым случился при счете 1:1 - семью минутами ранее Антон Миранчук замкнул в ближний угол фланговый прострел Зе Луиша и сравнял счет. Через две минуты после описываемого момента Йозуа Киммих забил победный для "Баварии" гол.