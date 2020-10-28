"Стечение обстоятельств или закономерность три поражения подряд "Зенита"? И победы, и поражения — это часть работы. Что касается сегодняшнего матча, можно было выиграть, но сложно. Если говорить об играх с "Брюгге" и "Рубином" — ну, бывает такое. Мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда ждёшь их. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу", - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что "Зенит" впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд. Накануне сине-бело-голубые проиграли дортмундской "Боруссии" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее подопечные Сергея Семака не смогли выиграть у "Брюгге" (1:2) в ЛЧ и у "Рубина" (1:2) в РПЛ.
"Зенит" по итогам 2-х туров Лиги чемпионов очков не набрал. Петербургский клуб занимает 4-е место в группе F. 4 ноября им предстоит домашний матч против римского "Лацио" в рамках 3-го тура ЛЧ. Начало встречи - в 20:55 по Москве.
"Ну, бывает такое". Тренер "Зенита" Семак – о поражениях от "Брюгге" и "Рубина"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты петербургского клуба в последних матчах чемпионата России и Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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