"Выйдет ли "Зенит" в плей-офф Лиги чемпионов? Я думаю, да. У "Зенита" хороший тренер, хорошие футболисты. Лига чемпионов только начинается, вся борьба впереди, и я думаю, "Зенит" выйдет в плей-офф", – приводит слова Нобоа Bobsoccer.
Напомним, что после 2-х туров Лиги чемпионов "Зенит" занимает 4-е место в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге", не набрав ни одного очка.
Нобоа: "Зенит" выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов
Бывший полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, ныне выступающий за "Сочи", высказался о перспективах петербургского клуба в Лиге чемпионов.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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