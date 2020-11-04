Форвард "Севильи" Эн-Несири - о матче с "Краснодаром": фантастический камбэк!

Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири прокомментировал матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром", в котором он сделал дубль.

Фото: AFP