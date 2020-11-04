Форвард "Севильи" Эн-Несири - о матче с "Краснодаром": фантастический камбэк!

Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири прокомментировал матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром", в котором он сделал дубль.
Фото: AFP
- Мои голы - результат командной работы. Если бы партнеры не оказали давление на наших соперников, я бы не оказался на ударной позиции. Реализация была фантастической, я согласен. Я счастлив, что отличился дважды, и горжусь работой команды. Это был фантастический камбэк! - передает слова Эн-Несири пресс-служба УЕФА.

В матче 3 тура группового раунда Лиги чемпионов "Краснодар" уступил в гостях "Севилье" 2:3, выигрывая по ходу первого тайма 2:0. После перерыва хозяева забили 2 гола на 69-й и 72-й минутах, оба мяча на счету Эн-Несири. Весь второй тайм "быки" играли в большинстве после удаления Хесуса Наваса.

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Теги: Краснодар Севилья Эн-Несири
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