Врач "Лацио" Иво Пульчини сообщил, что все игроки клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19.
- Вся команда сдала отрицательные тесты и доступна для Симоне Индзаги уже завтра, совершенно точно. Мы уже оповестили об этом местные органы здравоохранения, - передает слова Пульчини Football Italia.
Римский "Лацио" играет в одной группе Лиги чемпионов с "Зенитом", матч третьего тура между этими соперниками прошел 4 ноября в Санкт-Петербурге и завершился вничью 1:1. При этом в составе итальянского клуба не было нескольких ключевых игроков, ранее сдавших положительный тест на коронавирус. Новая встреча "Лацио" и "Зенита" состоится 24 ноября в Риме.
Все игроки "Лацио" сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут сыграть с "Зенитом"
Тесты на COVID-19 всех футболистов "Лацио" в полном составе показали отрицательный результат.
Фото: AFP
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