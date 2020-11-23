"Севилья" - большая команда, действующий обладатель еврокубка и вообще в последние годы выиграли много турниров в Европе.
Для нас и нашего города - это большое событие, я уверен, что мы отдадим все силы, чтобы добиться максимального результата и ждем этой игры.
Мы рады, что игроки восстановились после травм, но им еще нужно время, чтобы они набрали свои лучшие кондиции, но самое важное, что они с нами.
Мы всегда уделяем внимание и обороне, и атаке, одно без другого не возможно. Конечно, мы разобрали ошибки, стараемся всегда уделять этому внимание и надеюсь, что завтра мы будем действовать более надежно, чем в Испании.
Мы провели хороший первый тайм в игре с "Севильей", во втором тайме должны были поднять заднюю линию выше, играть более агрессивно и стараться забить третий мяч, но пропустили второй мяч, который стал определяющим, это был просто несчастный случай и мы подарили гол сопернику. Мы понимаем, что нам нужно улучшить и завтра попытаемся не допустить те же ошибки, которые были в прошлом матче.
Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов и мы это всё понимаем, но мы не строим планы на три матча, сейчас такое время, что в каждой команде кто-то болеет, выбывают футболисты по разным причинам, поэтому мы идем от игры к игре и завтра самый важный матч для нас. Повторюсь, мы отдадим все силы, чтобы добиться максимального результата", - сказал Мусаев.
Матч "Краснодар" - "Севилья" состоится 24 ноября.
Мусаев: матч с "Севильей" - самый важный для "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ФК "Краснодар"
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