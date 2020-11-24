С тревогой жду эти игры.
У "Краснодара" многое зависит от скамейки, у "Зенита" игра в России и Европе — это две разные истории, — рассказал Губерниев в интервью "СЭ".
Напомним, матчи "Краснодара" и "Зенита" состоятся сегодня.
Южане сыграют с "Севильей" дома. Начало встречи: 20:55 мск.
"Зенит" сыграет в гостях с "Лацио". Начало матча: 23:00 мск.
Губерниев: — об играх "Краснодара" и "Зенита" в Лиге чемпионов: жду с тревогой эти встречи
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матчах "Зенита" и "Краснодара" в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости
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