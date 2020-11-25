При Семине такого не было. "Локомотив" выстоял в Мадриде

Гильерме можно назвать лучшим игроком первого тайма. Он как минимум дважды не просто выручил, а спас "Локомотив". Вратарь "Локо" старался передавать свое спокойствие партнерам. Надо сказать, что настроение вратаря защитникам доставилось, особенно в конце первого тайма.
Игра "Локомотива" по первым минутам походила на откровенную семинщину. Как будто "железнодорожники", как и в эпоху великого Юрия Павловича, приехали в Мадрид просто не опозориться и даже не пытаться захватить очки. Все спортивные сайты рисовали у "Локо" расстановку в 4-5-1, но при атаке "Атлетико" схема трансформировалась в 6-3-1, учитывая как низко садились Игнатьев и Камано по своим флангам. Последний вообще проваливался в обороне - из-за него "Атлетико" на старте создал 2 опасных момента.
Во всех остальных матчах Лиги Чемпионов Марко Николич предпочитал играть в 2 форварда. В Мадриде главный тренер "Локо" решил сыграть с одним Зе в нападении. И форварду очень не хватало поддержки. Миранчук к 20-й минуте коснулся мяча только 7 раз (как и Камано), а Игнатьев еще меньше (6). Остальные игроки сосредоточились на разрушении. В итоге, Зе цеплялся за вынос или заброс, но не знал, кому и куда делать скидку. Контратака у "Локомотива" отсутствовала напрочь. За первый тайм железнодорожники не нанесли ни одного удара в сторону ворот Облака.
Главной проблемой для "Локо" был Янник Карраско. За первый тайм он нанес 4 удара и совершил 3 удачные обводки. А с правого фланга угрозу создавал Льоренте. Помимо 2 ударов, у него было 3 передачи под удар. И это на фоне золотого актива Антона Миранчука, у которого за 45 минут было 14 касаний и 4 точные передачи. Миранчук весь первый тайм пил чай.
Первый удар "Локомотив" нанес на 47-й минуте, когда Мурило пробил головой после стандарта (мимо), а второй - через 5 минут (Миранчук тоже в створ не попал). При этом в стартовые 10 минут второго тайма "Локо" владел мячом еще меньше - всего 20%. Просто "железнодорожники" начали эффективнее использовать свое, так называемое, владение. А по факту - "Локомотив" просто старался бить, когда "Атлетико" давал возможность.
После перерыва "Локо" подстроился под Льоренте. Ему не давали легко принимать мяч (только 3 касания), постоянно висели рядом (1 точная передача), вынудив Симеоне заменить его на 60-й минуте на Лемара (самый провальный трансфер в истории "Атлетико"). Но аргентинцу нужен был сильный фланг, поэтому выход Эрмосо вместо Лоди обеспечил "Атлетико" переход на 3 центральных защитника с переводом Триппьера выше по краю.
На 67-й минуте "Атлетико" забил после стандарта, который привез Куликов (самый фолящий в команде). После удара Корреа Гильерме отбил перед собой, как в том самом матче против Сербии, а Коке успел на добивании. За голкипера "Локо" сыграло положение "вне игры", в которое забрался Коке. Но все претензии вешать на одного Гильерме после этого момента не хотелось - во-первых, дали пробить Корреа, хотя перед ним было несколько человек, во-вторых, упустили Коке, который долго стоял перед Гильерме абсолютно один.
С 77-й минуты "Локо" начал играть на удержание, когда Николич заменил Миранчука на Магкеева. Эта замена просилась давно (непонятно, почему Николич продолжал верить в Антона). Миранчук провел слабейший матч в сезоне - ни одной успешной обводки, 1 удар, 1 передача под удар, 59% точность передач. Камано, ушедший с Антоном вместе, несмотря на провалы по первым минутам встречи, исправился и сыграл более-менее сносно.
Гильерме мог все испортить, когда после стандарта сбросил мяч строго сопернику. И вратаря выручил Мурило, отбивший удар по пустым воротам. Мурило вместе с Чорлукой выдали мощнейший матч. Они совершили по 9 выносов каждый плюс 5 отборов на двоих. А если к этому добавить надежные (на удивление) действия Живоглядова, то становится понятно, почему во втором тайме опасных моментов у ворот "Локо" практически не было.
Матч занес себе в актив и Куликов, став самым отбирающим игроком на поле (5). Да, он часто фолил и торопился с передачами (поэтому точность только 72%), но черновую работу проделал огромную.
И отдельную похвалу заслужил Зе Луиш. 10 выигранных верховых единоборств - лучший результат матча. Нападающий "Локо" цеплялся за все, что летело в его сторону. Зе подошел к игре в прекрасной физической форме, поэтому и оказался в чужой штрафной в дополнительное время, когда промедлил с ударом после ошибки Облака. Николич зря не рискнул и не поставил к Зе никого в пару.
Или это уже перебор? Ничья в Мадриде - уже прекрасный результат. Правда, сам Николич сказал, что они "и не счастливы, и не злы, а просто нормально себя чувствуют". Прогресс, особенно в обороне, при Николиче очевиднейший. Команду не трясет, она терпит, знает, с кем играть внимательнее. Не на одном везении вывез "Локомотив", а на кропотливой работе тренерского штаба, и на самоотдаче футболистов. Теперь главное не потерять все в московской встрече с "Зальцбургом".
Фото: официальный твиттер "Локомотива"