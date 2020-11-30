По информации источника, обследование, которое прошел форвард, не выявило критических проблем. Дзюба полетит вместе с командой в Бельгию на матч с "Брюгге", который состоится в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Также сообщается, что в игре с "Брюгге" сине-бело-голубые не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Данила Кругового.
Источник: "Спорт-экспресс"
Травма Дзюбы оказалась несерьезной, он полетит на матч с "Брюгге"
Стал известен характер травмы, которую нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил в матче 16-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:0).
Фото: РИА Новости
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