Травма Дзюбы оказалась несерьезной, он полетит на матч с "Брюгге"

Стал известен характер травмы, которую нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил в матче 16-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:0).
Фото: РИА Новости
По информации источника, обследование, которое прошел форвард, не выявило критических проблем. Дзюба полетит вместе с командой в Бельгию на матч с "Брюгге", который состоится в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Также сообщается, что в игре с "Брюгге" сине-бело-голубые не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Данила Кругового.

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Дзюба Брюгге Зенит
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