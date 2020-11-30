Главным судьей встречи назначен шотландцем Уильямом Коллумом. Его ассистенты - соотечественники Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. На VAR будут работать Пол Тирни и Константин Хатзидакис (оба - Англия). Четвертый судья — Николас Уолш (Шотландия).
Напомним, что встреча "Краснодара" и "Ренна" пройдет 2 декабря на "Краснодар Арене". Начало матча - в 20:55 по московскому времени.
Источник: официальный сайт УЕФА
Матч "Краснодара" и "Ренна" рассудит шотландец Коллум
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Ренном".
Фото: ФИФА
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