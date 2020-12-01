Для 19-летнего футболиста это дебютная игра в главном турнире Европы.
До матча с "Зальцбургом" Мухин за основную команду "железнодорожников" провел лишь 25 минут в игре с московским "Динамо" (1:5) в РПЛ.
19-летний полузащитник "Локо" Мухин дебютировал в Лиге Чемпионов
Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин вышел на замену в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбург".
Фото: ФК "Локомотив"
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