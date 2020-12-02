"Ребята, все болельщики "Зенита"! Это тяжёлый год для всех, но увидите, что в конце концов победа будет за вами. Болею за вас, всегда думаю о вас и, конечно, форца, "Зенит"!", - заявил Маркизио.
Игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" - "Зенит" пройдет сегодня вечером в Бельгии. Начало матча в 23:00 мск.
У "Зенита" 4-е место в группе после четырех сыгранных матчей и одно очко.
"Брюгге" идет на позицию выше, опережая петербуржцев на 3 очка.
Игра в Петербурге между командами закончилась победой "Брюгге" со счетом 2:1.
Клаудио Маркизио выступал за "Зенит" с 2018 по 2019 год. За "сине-бело-голубых" итальянец сыграл в 15 матчах, забив 2 гола.
Источник: Матч ТВ
Маркизио обратился к болельщикам "Зенита" перед матчем с "Брюгге"
Бывший игрок петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио обратился к болельщикам команды перед матчем Лиги чемпионов против "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!