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Хиддинк рассказал, когда сборная России может вернуться на турниры

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА.
Фото: Getty Images
"Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U-21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры. Но сначала политическим боссам нужно установить мир", - приводит слова Хиддинка "РИА Новости".

Гус Хиддинк был главным тренером сборную России на протяжении с 2006 по 2010 год. С ним во главе россияне в 2008 году завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года в связи с началом проведения СВО на территории Украины приняли решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные команды всех возрастов от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидами этих организаций. Условием для отмены этого отстранения называлось прекращение СВО.

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