"Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U-21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры. Но сначала политическим боссам нужно установить мир", - приводит слова Хиддинка "РИА Новости".
Гус Хиддинк был главным тренером сборную России на протяжении с 2006 по 2010 год. С ним во главе россияне в 2008 году завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года в связи с началом проведения СВО на территории Украины приняли решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные команды всех возрастов от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидами этих организаций. Условием для отмены этого отстранения называлось прекращение СВО.
Хиддинк рассказал, когда сборная России может вернуться на турниры
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА.
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