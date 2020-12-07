Мусаев: отдадим все силы, чтобы добиться максимального результата с "Челси"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Лиги чемпионов с "Челси".
Фото: ФК "Краснодар"
"Наши мысли о том, как добиться максимального результата. Мы хотим отдать все силы против "Челси", постараться добиться положительного результата.

Думаю, будет сложнее играть против более молодых ребят "Челси", так как они постараются доказать тренеру, что готовы выходить в стартовом составе", - сказал Мусаев.

Матч "Челси" - "Краснодар" состоится 8 декабря. Начало - в 23:00 мск.

"Краснодар" занимает третье место в группе Е, набрав 4 очка. "Челси" идет на первой позиции, имея в своем активе 13 очков. "Быки" весной будут играть в плей-офф Лиги Европы. В прошлом туре Лиги чемпионов команда Мусаева на своем поле обыграла "Ренн" со счетом 1:0.

Источник: "СЭ"

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Теги: Краснодар Мусаев Челси
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