"Мы хорошо играли в первых четырех турах, у нас был неудачный предыдущий тур. Против нас будет лучшая команда Европы, а, может быть, и мира. В футболе всегда есть шанс. Я хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды", - отметил Николич.
Он также заявил, что все игроки "Локо", не испытывающие проблем со здоровьем, прилетели на матч. Помимо этого, Николич допустил, что "Бавария" не сыграет против "железнодорожников" основным составом.
Напомним, что во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Локомотив" уступил "Баварии" дома (1:2). Встреча шестого тура состоится завтра, 9 декабря. Начало – в 23.00 мск.
Источник: Sport24
Николич: "Бавария" - лучшая команда Европы, но в футболе всегда есть шанс
Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался насчет предстоящего матча шестого тура групповой стадии Лиги Чемпионов с "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
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