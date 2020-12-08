- Какие цели на Лигу Европы стоят перед командой? Нужно дождаться жеребьевки, там будет много сильных команд уровня Лиги чемпионов. Но пока что у нас есть два важных матча в чемпионате России, есть возможность все исправить. Все мысли только об этом. Неважно, кто будет соперником в Лиге Европы - тем не менее, хочется сыграть с большим количеством сильных соперников, пройти как можно дальше, добиться побед, - заявил Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" (1:1) в гостевой встрече 6 тура группового турнира Лиги чемпионов. По итогам группы ЛЧ "быки" набрали 5 очков - на их счету 1 победа, 2 ничьих и 3 поражения. Эти результаты позволили черно-зеленым занять третье место в квартете с "Челси", "Севильей" и "Ренном", опередив французский клуб, и завоевать право выступить в 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги Европы. Еврокубковым рекордом "Краснодара" является участие в 1/8 финала ЛЕ.
Мусаев: хочется пройти в Лиге Европы как можно дальше, добиться побед
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о дальнейших планах своей команды после выездной ничьей с "Челси" (1:1) в матче 6 тура Лиги чемпионов.
Фото: AFP
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