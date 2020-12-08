Мусаев: хочется пройти в Лиге Европы как можно дальше, добиться побед

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о дальнейших планах своей команды после выездной ничьей с "Челси" (1:1) в матче 6 тура Лиги чемпионов.

Фото: AFP