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Источник: Соболев вернется в строй “Спартака” к следующему туру РПЛ

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Стало известно, когда форвард московского “Спартака” Александр Соболев вернется в строй команды.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, Соболев не сыграет в сегодняшнем финале Пути регионов Кубка России с “Балтикой” из-за небольшого недомогания. Однако уже к матчу 29-го тура РПЛ с “Рубином” он восстановится. Игра пройдет 19 мая.

Напомним, Соболев в нынешнем сезоне принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Александр записал на свой счет 10 голов и 9 результативных передач.

Источник: “Евро-Футбол”

Александр Соболев Кубок России Спартак Балтика
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