Как сообщает источник, Соболев не сыграет в сегодняшнем финале Пути регионов Кубка России с “Балтикой” из-за небольшого недомогания. Однако уже к матчу 29-го тура РПЛ с “Рубином” он восстановится. Игра пройдет 19 мая.
Напомним, Соболев в нынешнем сезоне принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Александр записал на свой счет 10 голов и 9 результативных передач.
Источник: “Евро-Футбол”
Источник: Соболев вернется в строй “Спартака” к следующему туру РПЛ
Стало известно, когда форвард московского “Спартака” Александр Соболев вернется в строй команды.
Фото: ФК "Спартак"