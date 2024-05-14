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Ташуев: у Слишковича локальный успех есть, но “Спартак” подготовлен другим человеком

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Известный российский тренер Сергей Ташуев назвал локальным успех Владимира Слишковича в “Спартаке”.
Фото: ФК "Факел"
– Нужно брать тренера под “спартаковский” стиль. У Слишковича локальный успех есть, но команда подготовлена другим человеком.

Ранее Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера московского “Спартака”. Об отставке испанского специалиста было объявлено 14 апреля. С тех пор временно исполняет обязанности рулевого клуба Владимир Слишкович. Примечательно, что при нем красно-белые не проиграли ни одного матча.

Источник: “РБ Спорт”

Владимир Слишкович Спартак Сергей Ташуев
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