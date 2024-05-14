– Нужно брать тренера под “спартаковский” стиль. У Слишковича локальный успех есть, но команда подготовлена другим человеком.
Ранее Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера московского “Спартака”. Об отставке испанского специалиста было объявлено 14 апреля. С тех пор временно исполняет обязанности рулевого клуба Владимир Слишкович. Примечательно, что при нем красно-белые не проиграли ни одного матча.
Источник: “РБ Спорт”
Ташуев: у Слишковича локальный успех есть, но “Спартак” подготовлен другим человеком
Известный российский тренер Сергей Ташуев назвал локальным успех Владимира Слишковича в “Спартаке”.
Фото: ФК "Факел"