- Мне кажется, для УЕФА, для европейских команд неинтересно видеть "Зенит" в европейских турнирах, в стадиях 1/16 финала, даже в группе. Они бы лучше играли между собой, потому что рынка нет у "Зенита" для других команд. И условно "Барселоне" лучше играть с "Аталантой", чем с "Зенитом", хотя "Зенит" - это Россия, богатая страна, - заявил Аршавин на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
"Зенит" занял последнее место в группе Лиги чемпионов сезона 2020/2021, набрав 1 очко в квартете с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Единственное очко сине-бело-голубые набрали, сыграв дома вничью 1:1 с итальянским клубом, остальным соперникам "Зенит" уступил в обоих матчах. В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга набрал в группе ЛЧ 7 очков, но так же занял четвертое место.
Аршавин: УЕФА неинтересно видеть "Зенит" в европейских турнирах
Экс-нападающий, а ныне работник клубной структуры "Зенита" Андрей Аршавин высказал мнение о востребованности своего клуба на европейской арене.
Фото: РИА Новости
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