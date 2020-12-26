"Он не заглядывает дальше сегодняшнего-завтрашнего дня". Президент УЕФА раскритиковал президента "Реала"

Президент УЕФА Александр Чеферин выступил с критикой президента " Реала " Флорентино Переса, стремящегося к созданию Суперлиги из европейских топ-клубов.

Фото: УЕФА

- Это мечта Флорентино Переса на протяжении последних 30 лет. Два основных кандидата на пост президента "Барселоны" публично выступают против создания Суперлиги, как это делают в "Баварии", "Ювентусе" и английских клубах. Перес же смотрит только в сегодняшний день, может быть, завтрашний, но не заглядывает дальше, - заявил Чеферин в эфире словенского телеканала 24UR.



Напомним, Перес предлагает организовать европейскую Суперлигу с участием 20 лучших клубов Европы. Ее участникам придется выйти из национальных чемпионатов и отказаться от выступления в еврокубках.

