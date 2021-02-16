Директор "Боруссии" Д: перед первой игрой в Манчестере я считал, что наши шансы — 10%

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Боруссия" Д

– Перед первой игрой в "Манчестере" я считал, что наши шансы — 10%. Теперь они гораздо выше. Тем более мы знаем, что они уже трижды не смогли преодолеть 1/4 финала. Если мы забьём первыми, то мысль об этом может вновь появиться у них в головах, – заявил Ватцке в интервью для ВВС.



Ответный матч четвертьфинального противостояния "Боруссии" Д и "Манчестер Сити" пройдет сегодня, 14 апреля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Рассудит матч испанская бригада арбитров во главе с рефери Карлосом Дель Серро.



Первая игра завершилась победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 2:1. В составе "горожан" голами отметились полузащитники Кевин Де Брюйне и Фил Фоден. Единственный гол "шмелей" на счету капитана команды Марко Ройса.