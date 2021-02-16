Дрогба отреагировал на выход "Челси" в финал Лиги чемпионов (видео)

– Когда и мужская, и женская команды "Челси" в финале Лиги чемпионов, – написал Дрогба в своем Twitter-аккаунте.
"Челси" обыграл "Реал Мадрид" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мейсон Маунт.
When both men and women @ChelseaFCW @ChelseaFC are in the @ChampionsLeague final ?????????????????????????????????????? pic.twitter.com/ZzzAHjLl1s— Didier Drogba (@didierdrogba) May 5, 2021
В финале ЛЧ лондонский клуб сыграет впервые с 2012 года, тогда синие оказались сильнее "Баварии". Соперником подопечных Томаса Тухеля станет "Манчестер Сити", одолевший "ПСЖ" по сумме двух встреч.
Женская команда "Челси" сыграет с футболистками "Барселоны" 16 мая.