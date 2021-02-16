Дрогба отреагировал на выход "Челси" в финал Лиги чемпионов (видео)

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба опубликовал видео, на котором запечатлел свою реакцию на выход команды в финал Лиги чемпионов.

– Когда и мужская, и женская команды "Челси" в финале Лиги чемпионов, – написал Дрогба в своем Twitter-аккаунте.

"Челси" обыграл "Реал Мадрид" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мейсон Маунт.



В финале ЛЧ лондонский клуб сыграет впервые с 2012 года, тогда синие оказались сильнее "Баварии". Соперником подопечных Томаса Тухеля станет "Манчестер Сити", одолевший "ПСЖ" по сумме двух встреч.

Женская команда "Челси" сыграет с футболистками "Барселоны" 16 мая.

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Теги: Дрогба Челси
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