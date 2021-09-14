"Челси", конечно, не "Пахтакор". Это вызов. Уверен на сто процентов, что если наши ребята напрягут мышцы там, где надо, "Челси" удивится. "Зенит" - это же петербуржцы. Они должны вспомнить наших духовных пращуров - викингов. Не надо бояться увидеть Вальгаллу. Тогда команда одержит победу. Наши предки англичан только так били. Надо просто повторить их поступок 1200-летней давности и завоевать Англию", - заявил Милонов.
Матч "Челси" - "Зенит" начнется в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковским, за систему ВАР будет отвечать Марко Фритц (Германия).
"Зениту" в этом матче не смогут помочь защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев, а также полузащитник Магомед Оздоев. Возможно, на поле в этой игре сможет появиться колумбийский игрок "бело-голубых" Вильмар Барриос. Ранее появилась информация, что полузащитник прилетел в Лондон.
У "Челси" игру против "Зенита" пропустят полузащитники Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич.
Источник: Матч ТВ
Милонов: "Зениту" надо повторить поступок предков 1200-летней давности и завоевать Англию
Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом".
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