Малафеев в преддверии игры "Зенита" с "Ювентусом" отметил, что команда Сергея Семака обладает хорошим потенциалом для игры в атаке. Также он предположил, что матч завершится победой одной из команд с минимальной разницей в счете или вничью.
"В этом матче мы можем ожидать что угодно. Будем надеяться на хорошую игру, которую продемонстрирует "Зенит", учитывая победы в чемпионате России. Атакующий потенциал у команды хороший, но все-таки итальянцы - не мальчики для битья, здесь будет игра не такая фееричная. Исходом, скорее всего, будет либо победа с минимальным отрывом одной из команд, либо ничья", - сказал Малафеев.
Отметим, что "Ювентус" примет "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня, 2 ноября, и начнется в 23.00 по московскому времени.
"Ювентус" лидирует в группе H, набрав девять очков. "Зенит" - третий с тремя очками в активе.
Источник: Матч ТВ
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Малафеев предположил, какой результат принесет матч "Ювентус" - "Зенит"
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о предстоящей встрече петербургской команды с "Ювентусом" в групповом раунде Лиги чемпионов.
Фото: "Зенит"