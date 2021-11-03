— "Зениту" немного не хватило активности впереди, потому что не так много футболистов участвовали в атаке, когда команда переходила на половину поля соперника. Если брать в целом, то "Ювентус" по игре победил, он был посильнее "Зенита" и в командных, и в индивидуальных действиях.
Не назвал бы ее победой на классе, просто на данный момент в игре в футбол "Ювентус" сильнее "Зенита", — передает слова Семшова ТАСС.
Туринский "Ювентус" обыграл дома "Зенит" со счетом 4:2. Голы в составе хозяев забивали Федерико Кьеза, Альваро Мората и Пауло Дибала, оформивший дубль. У "Зенита" отличился Сердар Азмун, а также автоголом отметился защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.
"Ювентус" с 12 очками возглавляет группу "H". "Зенит" с тремя идет на третьей строчке.
В следующем туре итальянцы отправятся на выездной матч с лондонским "Челси", а "Зенит" в гостях встретится с "Мальме".
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Семшов: это не победа на классе, просто на данный момент в игре в футбол "Ювентус" сильнее "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал поражение команды от "Ювентуса" (2:4) в 4-м туре Лиги чемпионов.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"