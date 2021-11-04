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Боярский - о российских клубах в еврокубках: не получается у всех. И долго еще получаться не будет

Актёр Михаил Боярский поделился мнением о выступлениях российских команд в еврокубках.
Фото: "Зенит"
"Почему у "Зенита" третий год не получается навязать достойную конкуренцию в Европе? Не получается не только у "Зенита". Не получается у всех. И долго ещё получаться не будет. Когда "Зениту" удастся прервать неудачную серию в Европе? Когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею, тогда "Зенит" обыграет сильную европейскую команду", - сказал Боярский.

Напомним, что на неделе "Зенит" уступил "Ювентусу" на выезде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:4).

Благодаря победе над "Зенитом" "Ювентус" досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" располагается на третьем месте в группе H с тремя очками.

Ближайший матч "Зенита" в Лиге чемпионов состоится 23 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени. Соперником "сине-бело-голубых" станет шведский "Мальме".

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Боярский Зенит
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