Орлов заявил, что оптимистично настроен в преддверии матча. По его словам, игроки "Зенита" способны хорошо проявить себя в противостоянии с "Челси".
"Надо показать, на что способен каждый игрок и вся команда. Красивая афиша. Если хорошо сыграешь, то попадешь в историю. Смотрю с оптимизмом. Должны проявить себя. Если будут Азмун и Барриос, то игра будет хорошая", - сказал Орлов.
Отметим, что встреча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" - "Челси" пройдет завтра, 8 декабря. Начало матча запланировано на 20.45 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Орлов: у "Зенита" была задача выйти в евровесну - команда справилась. "Челси" и "Ювентус" объективно сильнее
Орлов - о матче "Зенита" с "Челси": если в состав попадут Азмун и Барриос, будет хорошая игра
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов "Зенит" - "Челси".
Фото: "Зенит"