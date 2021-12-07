Петржела отметил, что "Зенит", вероятно, проиграет в предстоящей встрече. По его словам, максимальный результат, на который могут рассчитывать петербуржцы в этом матче, - ничья.
"Зенит" ждет очень тяжелая игра с "Челси". Сейчас англичане - играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав "Челси" будет не самым оптимальным, но максимум, что светит "Зениту" - ничья. Это будет просто супер", - заявил Петржела.
Отметим, что "Зенит" примет "Челси" в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Игра пройдет завтра, 8 декабря, и начнется в 20.45 по московскому времени.
Напомним, что "Зенит" уже гарантировал себе третье место в группе и выступит в плей-офф Лиги Европы. "Челси" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: Чемпионат
Игонин: вполне возможно, в матче «Зенита» и «Челси» будет ничья
Петржела: максимум, что светит "Зениту" в матче с "Челси" - ничья
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела заявил, что петербургская команда не сможет обыграть "Челси" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"