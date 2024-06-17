"Насколько я знаю, контракт еще не подписан. Мы в переговорах, есть устная договоренность. Ему нужно доехать. Условия контракта — конфиденциальная информация", - цитирует Рыскина "РИА Новости".
В зимнее трансферное окно Константин Кучаев перешёл из московского ЦСКА в "Пари НН" на правах свободного агента и подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/2024. Полузащитник провёл за нижегородцев одиннадцать матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в два миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Саши Илича заняла 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата - нижегородцы одержали победу над тульским "Арсеналом" в стыковых матчах (3:2 - общ.).
"Ростов" достиг договоренности о трансфере экс-игрока ЦСКА Константина Кучаева
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил, что клуб достиг договорённости о трансфере Константина Кучаева.
Фото: ФК "Пари НН"