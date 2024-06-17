"Переход в "Краснодар" для Смолова – это супер событие. Федор хороший нападающий, своего последнего слова он еще не сказал. Он будет хорошей заменой Кордобе. Свою пользу Смолов точно принесет "Краснодару", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов перейдёт в "Краснодар" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В завершившемся сезоне форвард провёл за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счёт шесть забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро.
Напомним, что Фёдор Смолов ранее уже выступал за "Краснодар" - нападающий провёл за южан 101 матч и отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю результативными передачами.
Мостовой: переход в "Краснодар" для Смолова – это супер событие
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Фёдора Смолова из "Динамо" в "Краснодар".
Фото: ФК "Динамо"