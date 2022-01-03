"Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - приводит слова Беглова РИА "Новости Спорт".
Финал Лиги чемпионов 21/22 состоится 28 мая этого года на "Газпром Арене". Санкт-Петербург должен был принимать финал главного еврокубкового турнира годом ранее, но проведение перенесли на год в связи с пандемией коронавируса.
В прошлом финале ЛЧ, который в итоге прошел на стадионе "Драган" в Порту, "Челси" с минимальным счетом переиграл "Манчестер Сити" (1:0). Единственный гол забил Кай Хаверц в конце первого тайма.
Губернатор Санкт-Петербурга допустил, что финал ЛЧ может пройти при полных трибунах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил вероятность снятия ограничений по посещаемости на финал Лиги чемпионов 21/22.
Фото: сайт администрации Санкт-Петербурга