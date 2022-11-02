Встреча 6 утра группового раунда ЛЧ "Манчестер Сити" - "Севилья" закончилась со счетом 3:1. На 31 минуте испанский форвард Рафа Мир открыл счет, на 52 минуте 17-летний защитник англичан Льюис сравнял счет. А на 73 минуте Альварес вывел "горожан" вперед. На 83 минуте алжирский вингер Марез забил третий мяч в ворота "Севильи".
"Манчестер Сити" с 14 очками в группе G занял 1 место, "Севилья" осталась третьей, имея в своем активе 5 очков.
Лига Чемпионов
6 тур
Манчестер Сити-Севилья 3:1 (0:1)
Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез,83 - Мир, 31
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Севильей" в Лиге чемпионов
В 6 туре группового этапа английский "Манчестер Сити" на своем поле обыграл испанскую "Севилью" (3:1).
фото: AFP