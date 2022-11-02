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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Севильей" в Лиге чемпионов

В 6 туре группового этапа английский "Манчестер Сити" на своем поле обыграл испанскую "Севилью" (3:1).
фото: AFP
Встреча 6 утра группового раунда ЛЧ "Манчестер Сити" - "Севилья" закончилась со счетом 3:1. На 31 минуте испанский форвард Рафа Мир открыл счет, на 52 минуте 17-летний защитник англичан Льюис сравнял счет. А на 73 минуте Альварес вывел "горожан" вперед. На 83 минуте алжирский вингер Марез забил третий мяч в ворота "Севильи".

"Манчестер Сити" с 14 очками в группе G занял 1 место, "Севилья" осталась третьей, имея в своем активе 5 очков.

Лига Чемпионов

6 тур

Манчестер Сити-Севилья 3:1 (0:1)

Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез,83 - Мир, 31


Манчестер Сити Лига чемпионов Севилья
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