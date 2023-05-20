- Поражения говорят не столько о слабости проигравших, сколько о силе "Ман Сити" и "Интера", которые в моменте оказались в оптимальном состоянии, без травм и дисквалификаций лидеров. Да, "Реалу", видимо, нужно освежать состав, а "Милану", наверное, недостает людей уровня Леау, но сильных оппонентов на предыдущих стадиях и те и другие с дороги убрали! Так что не стал бы делать из "Реала" и "Милана" неудачников.
"Реал", который в прошлом году смог обыграть в полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити", а потом выиграть и в финале, в этом сезоне вновь встретился с "горожанами" на той же стадии главного еврокубка. Первый матч противостояния прошел в Мадриде и закончился вничью 1:1, в ответной же встрече подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили шансов "Реалу" и разгромили соперников со счетом 4:0, выйдя в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории. "Милан" встречался в полуфинале с "Интером", однако в обоих матчах потерпел поражение. Финальный матч главного еврокубка в этом сезоне пройдет в турецком Стамбуле 10 июня.
Источник: "Спорт-экспресс"
Черчесов: не стал бы делать из "Реала" и "Милана" неудачников Лиги чемпионов
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о полуфиналах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images