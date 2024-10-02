"Думаю, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ". Все ошибаются. Вот если это будет происходит регулярно, в двух матчах, в трех, тогда — да. Главное, что Матвей зарекомендовал себя неплохо", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
Напомним, что вчера, 1-го октября, французский "ПСЖ" уступил лондонскому "Арсеналу" на выезде со счетом 0:2 в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма совершил две результативные ошибки.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" этим летом за 20 миллионов евро. Российский голкипер в матче 1-го тура Лиги чемпионов сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче с испанской "Жироной" (1:0). Всего россиянин провел за парижский клуб во всех турнирах 3 матча, пропустил 2 мяча и сыграл "на ноль" в одной встрече.
Нигматуллин: две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ"
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы в матче с "Арсеналом".
Фото: ФК "ПСЖ"