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Нигматуллин: две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы в матче с "Арсеналом".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Думаю, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ". Все ошибаются. Вот если это будет происходит регулярно, в двух матчах, в трех, тогда — да. Главное, что Матвей зарекомендовал себя неплохо", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".

Напомним, что вчера, 1-го октября, французский "ПСЖ" уступил лондонскому "Арсеналу" на выезде со счетом 0:2 в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма совершил две результативные ошибки.

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" этим летом за 20 миллионов евро. Российский голкипер в матче 1-го тура Лиги чемпионов сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче с испанской "Жироной" (1:0). Всего россиянин провел за парижский клуб во всех турнирах 3 матча, пропустил 2 мяча и сыграл "на ноль" в одной встрече.

Руслан Нигматуллин ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма
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