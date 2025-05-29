"Зенит" обязан играть в Лиге чемпионов. Клуб создал новую инфраструктуру, построил стадион, инвестирует в своё развитие, поэтому "Зенит" должен играть в Европе. Когда ты приезжаешь сюда и видишь это всё, то понимаешь, что за таким клубом должен следить весь мир", — приводит слова Алвеша Metaratings.
Петербургский "Зенит" является 10-кратным чемпионом России. Наилучшими достижениями сине-бело-голубых в Лиге чемпионов были выходы клуба в 1/8 финала (в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2015/16).
Напомним, профессиональные футбольные клубы из России в феврале 2022 года были отстранены от участия в еврокубках. Со слов руководства УЕФА, это отстранение будет отменено после завершения проведения на Украине специальной военной операции.
Бруну Алвеш: "Зенит" обязан играть в Лиге чемпионов - за ним должен следить весь мир
Бывший игрок "Зенита" Бруну Алвеш выразил мнение, что петербургский клуб обязан выступать в Лиге чемпионов УЕФА.
Фото: ФК "Зенит"