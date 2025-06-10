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Полузащитник "Динамо" Окишор - о Дзюбе: его можно назвать великим игроком

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
«Для меня он топ-игрок и очень сильная личность. Дзюбу сто процентов можно назвать великим игроком. Он харизматичный, ментально сильный. Только сильный человек может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел, - цитирует 18-летнего Окишора «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Дзюба принял участие в 31 матче за «Акрон» во всех турнирах, забив десять голов, а также на счету 36-летнего нападающего пять результативных передач.

Контракт Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го года.

По итогам минувшего сезона «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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