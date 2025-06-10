Полузащитник "Динамо" Окишор - о Дзюбе: его можно назвать великим игроком

«Для меня он топ-игрок и очень сильная личность. Дзюбу сто процентов можно назвать великим игроком. Он харизматичный, ментально сильный. Только сильный человек может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел, - цитирует 18-летнего Окишора «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Дзюба принял участие в 31 матче за «Акрон» во всех турнирах, забив десять голов, а также на счету 36-летнего нападающего пять результативных передач.
Контракт Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го года.
По итогам минувшего сезона «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.