«Супер, здорово! Рад за Шому! Это праздник для всего Узбекистана! Это отличное достижение, они молодцы, красавцы я их поздравляю», - цитирует Глебова metaratings.ru.
Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу, который состоится в 2026 году.
Напомним, что Глебов и Шомуродов вместе играли за «Ростов» с 2019 по 2020 год.
Стоит добавить, что в прошедшем сезоне Элдор принял участие в 37 матчах за итальянскую «Рому», забив семь голов, а также на его счету пять результативных передач.
Глебов: рад, что Шомуродов вышел на ЧМ со сборной Узбекистана
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поздравил бывшего одноклубника по «Ростову» Элдора Шомуродова с выходом на ЧМ-2026 в составе сборной Узбекистана.
Фото: ФК "Ростов"