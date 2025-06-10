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Глебов: рад, что Шомуродов вышел на ЧМ со сборной Узбекистана

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поздравил бывшего одноклубника по «Ростову» Элдора Шомуродова с выходом на ЧМ-2026 в составе сборной Узбекистана.
Фото: ФК "Ростов"
«Супер, здорово! Рад за Шому! Это праздник для всего Узбекистана! Это отличное достижение, они молодцы, красавцы я их поздравляю», - цитирует Глебова metaratings.ru.

Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу, который состоится в 2026 году.

Напомним, что Глебов и Шомуродов вместе играли за «Ростов» с 2019 по 2020 год.

Стоит добавить, что в прошедшем сезоне Элдор принял участие в 37 матчах за итальянскую «Рому», забив семь голов, а также на его счету пять результативных передач.

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