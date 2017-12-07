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Россию и Украину разведут при жеребьевке Евро-2020

Россия и Украина будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на главу УЕФА Александера Чеферина.

Жеребьевка квалификации пройдет 2 декабря 2018 года в Дублине.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 городах Европы в 12 странах.
Сегодня, 19:20
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