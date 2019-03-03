ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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ЦСКА одолел "Норшеллан" в товарищеском матче

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и "Норшелланн".

Товарищеский матч

ЦСКА – "Норшелланн" 2:1

Голы: Чалов, 20 (пен.), Обляков, 38 - Ольсен, 62

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков (Кучаев, 72), Эрнандес (Нисимура, 79), Чалов

"Норшелланн": Ларсен, Мумин, Бартолец, Нельссон, Йенссен, Андерсен, Расмуссен, Ольсен, Дамсгор, Йенсен, Доньо

Предупреждения: Бекао, 78
Теги: ЦСКА Норшелланн
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