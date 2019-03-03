Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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ЦСКА одолел "Норшеллан" в товарищеском матче
Подошёл к концу товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и "Норшелланн".
Товарищеский матч
ЦСКА – "Норшелланн" 2:1
Голы: Чалов, 20 (пен.), Обляков, 38 - Ольсен, 62
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков (Кучаев, 72), Эрнандес (Нисимура, 79), Чалов
"Норшелланн": Ларсен, Мумин, Бартолец, Нельссон, Йенссен, Андерсен, Расмуссен, Ольсен, Дамсгор, Йенсен, Доньо
Предупреждения: Бекао, 78
Товарищеский матч
ЦСКА – "Норшелланн" 2:1
Голы: Чалов, 20 (пен.), Обляков, 38 - Ольсен, 62
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков (Кучаев, 72), Эрнандес (Нисимура, 79), Чалов
"Норшелланн": Ларсен, Мумин, Бартолец, Нельссон, Йенссен, Андерсен, Расмуссен, Ольсен, Дамсгор, Йенсен, Доньо
Предупреждения: Бекао, 78
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