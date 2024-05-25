Угрозы отмены или переноса матча 30 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" сейчас нет, сообщают СМИ. По данным источника, игра начнётся, как и запланировано, в 16:30 по московскому времени - одновременно с остальными матчами 30 тура.
Сообщается, что из-за погодных условий в Краснодаре может быть изменена предматчевая программа.
Ранее появилась информация, что ключевой для определения чемпиона страны матч "Краснодар" - "Динамо" может не состояться из-за погодных условий. В Краснодаре сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Источник: Matchtv.ru
РИА Новости: чемпионский матч РПЛ "Краснодар" - "Динамо" под угрозой срыва
Источник: чемпионская игра "Краснодар" - "Динамо" состоится с возможными изменениями предматчевой программы
Фото: ФК "Краснодар"