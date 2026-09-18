"Они играют в достойный футбол". Кисляк оценил махачкалинское "Динамо"

- Действительно, был очень тяжелый матч. Здесь всегда получаются очень тяжелые игры. Махачкалинское "Динамо" - крепкий соперник на своем поле, они играют в достойный футбол. Очень изменилась команда с прошлых сезонов. Поэтому хочется поблагодарить их за игру. Достойный матч получился.
Самое главное, что мы увезли отсюда три очка. Это дорогого стоит, - сказал Кисляк в эфире "Матч ТВ".
Кисляк отметился результативной передачей в матче, завершившемся победой ЦСКА со счётом 3:1, и был признан лучшим игроком встречи. Армейцы набрали 19 очков и после девяти туров занимают четвёртое место в РПЛ. Следующий матч ЦСКА проведёт 11 октября дома против "Родины".