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"Они играют в достойный футбол". Кисляк оценил махачкалинское "Динамо"

Матвей Кисляк оценил уровень махачкалинского "Динамо" после выездной победы ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Полузащитник армейцев отметил изменения в игре соперника по сравнению с прошлыми сезонами и подчеркнул ценность трёх очков, набранных в Каспийске.

- Действительно, был очень тяжелый матч. Здесь всегда получаются очень тяжелые игры. Махачкалинское "Динамо" - крепкий соперник на своем поле, они играют в достойный футбол. Очень изменилась команда с прошлых сезонов. Поэтому хочется поблагодарить их за игру. Достойный матч получился.

Самое главное, что мы увезли отсюда три очка. Это дорогого стоит, - сказал Кисляк в эфире "Матч ТВ".

Кисляк отметился результативной передачей в матче, завершившемся победой ЦСКА со счётом 3:1, и был признан лучшим игроком встречи. Армейцы набрали 19 очков и после девяти туров занимают четвёртое место в РПЛ. Следующий матч ЦСКА проведёт 11 октября дома против "Родины".

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