"Полузащита у них одна из лучших в чемпионате". Гасилин оценил состав ЦСКА

- Мы изначально понимали, что по составу ЦСКА может претендовать на высшие места. Полузащита у них одна из лучших в чемпионате.
Наверное, многие скептически относились к Игдисамову как главному тренеру. Он молод, без опыта. Я считаю, что ЦСКА очень здорово помог календарь. Пять игр подряд в Москве со старта сезона! Армейцы смогли добиться в них положительных результатов, и это укрепило их психологию, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
После девяти туров ЦСКА остаётся одной из команд, которые ещё не проигрывали в нынешнем чемпионате. Красно-синие набрали 19 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.