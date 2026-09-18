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"Полузащита у них одна из лучших в чемпионате". Гасилин оценил состав ЦСКА

Алексей Гасилин объяснил успешный старт ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-игрок "Зенита" считает сильными сторонами армейцев подбор игроков и полузащиту, а одним из факторов набранного хода называет удобный календарь на старте чемпионата.

- Мы изначально понимали, что по составу ЦСКА может претендовать на высшие места. Полузащита у них одна из лучших в чемпионате.

Наверное, многие скептически относились к Игдисамову как главному тренеру. Он молод, без опыта. Я считаю, что ЦСКА очень здорово помог календарь. Пять игр подряд в Москве со старта сезона! Армейцы смогли добиться в них положительных результатов, и это укрепило их психологию, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

После девяти туров ЦСКА остаётся одной из команд, которые ещё не проигрывали в нынешнем чемпионате. Красно-синие набрали 19 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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