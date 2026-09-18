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Алаев - Абаскалю: работу в Премьер-Лиге надо заслужить!

Александр Алаев отреагировал на заявление Гильермо Абаскаля о желании снова работать в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
Президент РПЛ дал понять, что одного желания испанского специалиста недостаточно для возвращения в российский чемпионат.

- Работу в Премьер-Лиге надо заслужить, - передаёт слова Алаева "РБ Спорт".

Абаскаль уже имеет опыт работы в России: с 2022 по 2024 год он возглавлял "Спартак". Последним клубом испанца был мексиканский "Атлетико Сан-Луис".

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