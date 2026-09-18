Алаев - Абаскалю: работу в Премьер-Лиге надо заслужить!

Александр Алаев отреагировал на заявление Гильермо Абаскаля о желании снова работать в чемпионате России.

Фото: ФК "Спартак"





- Работу в Премьер-Лиге надо заслужить, - передаёт слова Алаева "РБ Спорт"

Абаскаль уже имеет опыт работы в России: с 2022 по 2024 год он возглавлял " Президент РПЛ дал понять, что одного желания испанского специалиста недостаточно для возвращения в российский чемпионат.Абаскаль уже имеет опыт работы в России: с 2022 по 2024 год он возглавлял " Спартак ". Последним клубом испанца был мексиканский "Атлетико Сан-Луис".