Евсеев высказался о возможном подписании свободных агентов в "Динамо" Мх

- У нас есть тренер по физподготовке, надеюсь, что он подготовит меня. Как крайний защитник, думаю, смогу выйти.
Физическое состояние только подготовить, и подпишем свободного игрока, как вы говорите. Кто-то будет - значит будет, сейчас мы надеемся на тех ребят, кто уже у нас в команде, - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
"Динамо" уступило ЦСКА в Каспийске со счётом 1:3. После девяти туров махачкалинцы имеют 12 очков и располагаются на седьмой строчке РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 10 октября в гостях против "Оренбурга".