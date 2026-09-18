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Евсеев высказался о возможном подписании свободных агентов в "Динамо" Мх

Вадим Евсеев высказался о кадровой ситуации в махачкалинском "Динамо" после матча с ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Специалист дал понять, что при дефиците крайних защитников рассчитывает прежде всего на футболистов, которые уже находятся в его распоряжении.

- У нас есть тренер по физподготовке, надеюсь, что он подготовит меня. Как крайний защитник, думаю, смогу выйти.

Физическое состояние только подготовить, и подпишем свободного игрока, как вы говорите. Кто-то будет - значит будет, сейчас мы надеемся на тех ребят, кто уже у нас в команде, - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

"Динамо" уступило ЦСКА в Каспийске со счётом 1:3. После девяти туров махачкалинцы имеют 12 очков и располагаются на седьмой строчке РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 10 октября в гостях против "Оренбурга".

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