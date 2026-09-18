В ЦСКА прокомментировали решение КДК по Рейсу

- Не в моей компетенции давать оценку решению КДК. Мы делали все, чтобы защитить нашего игрока.
Решение с уважением принимаем, он пропустит два матча и заплатит штраф, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Рейс был удалён в матче ЦСКА с "Рубином", который завершился со счётом 1:1. По итогам рассмотрения эпизода защитника дисквалифицировали на два матча, ещё два матча наказания назначены условно. Кроме того, футболист должен заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. ЦСКА после девяти туров набрал 19 очков и занимает четвёртое место в РПЛ.