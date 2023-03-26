Арсенал Тула - Уфа 2 - 1 (2 тайм)
Кто победит?Арсенал Тула
1.05 Ничья
8Уфа
29
Автообновление
Первая лига
24 тур
24 тур
Голы: Луценко, 27, Ткачёв, 87 - Молтенинов, 86.
"Арсенал": Левашов, Сериков, Большаков, Сокол, Насыров (Степанов, 76), Померко, Ткачёв, Яковлев (Козлов, 46, Хабибов, 71), Панченко, Манелов, Луценко.
"Уфа": Кукушкин, Мухин, Ботака-Иобома, Конюхов (Евсеев, 46), Ушахин, Никитин (Темников, 67), Сухов, Емельянов, Погосов (Молтенинов, 84), Касинтура (Ахатов, 84), Минаев.
Предупреждения: Померко, 9, Яковлев, 35, Большаков, 45+1, Ушахин, 64, Касинтура, 65.